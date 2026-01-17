Историческое соглашение о защите мирового океана вступит в силу сегодня

Сегодня вступит в силу исторический документ — Соглашение о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, документ принят в июне 2023-го. С тех пор его подписали 145 стран, а 81 государство официально ратифицировало.

Опираясь на принципы, заложенные в Конвенции ООН по морскому праву, соглашение значительно укрепляет правовую базу для защиты двух третей акватории мирового океана. В частности, оно устанавливает необходимые рамки для международного и межведомственного сотрудничества по освоению океана и его ресурсов.

Эффективное и своевременное выполнение этого соглашения внесет значительный вклад в реализацию связанных с океаном Целей в области устойчивого развития и Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия.

«Токсичные химические вещества и миллионы тонн пластиковых отходов наводняют прибрежные экосистемы, убивая рыбу, морских черепах, морских птиц и млекопитающих или нанося им существенный вред. Кроме того, опасные частицы попадают в продукты, которыми питается человек. В 2021-м в мировой океан попало более 17 миллионов тонн пластика, что составляет 85 процентов морского мусора. По прогнозам, этот показатель будет удваиваться или утраиваться каждый год. Если не принять меры, к 2050-му пластика в море может быть больше, чем рыбы», — говорится в сообщении.

Соглашение возлагает ответственность на тех, кто загрязняет океан, и учреждает механизмы для разрешения возможных споров. В соответствии с положениями документа при любой плановой деятельности в водах за пределами их национальной юрисдикции стороны обязаны оценивать потенциальное воздействие своих действий на окружающую среду.

По оценкам ученых, на сегодня идентифицировано почти 200 тысяч видов морских организмов, но истинное число может быть намного выше.