Продление Профсоюзной через кладбище. Жителей Новопавловки смутили действия МТУ

Жителям Новопавловки пришла рассылка от муниципального территориального управления № 106 относительно ситуации со строительством дороги по улице Профсоюзной. В МТУ сообщили, что сейчас все еще рассматриваются два варианта прокладки дороги — через территорию кладбища либо в обход него.

В рассылке говорится, что информация о выплатах по 100 тысяч сомов за захоронение и возложении расходов по перезахоронению на родственников не соответствует действительности. Речь идет не о переносе всего кладбища, а лишь о возможном частичном переносе захоронений в пределах до 10 метров в зоне прохождения высоковольтных опор.

Также представители муниципалитета просят найти родных и близких из предоставленного списка, если таковые живы:

«В связи с тем, что в настоящее время распространяется различная недостоверная информация, считаем необходимым дать официальное разъяснение.

В связи со строительством дороги по улице Профсоюзной в настоящее время рассматриваются варианты объезда либо прохождения дороги через территорию кладбища. Информация, распространяемая среди населения, о том, что в случае перезахоронения все материальные расходы будут нести родственники, является ложной.

Также не соответствует действительности информация о том, что якобы за каждое захоронение родственникам будет выплачиваться по 100 тысяч сомов.

В случае если дорога пройдет по территории кладбища с пересечением высоковольтной линии, трасса будет пролегать между двумя опорами высоковольтной линии. Рассматривается возможность переноса захоронений только в пределах до 10 метров с каждой стороны от указанных опор с учетом необходимого запаса.

В связи с этим просим не беспокоиться, так как речь не идет о переносе всего кладбища.

Для предотвращения распространения недостоверной информации принято решение создать WhatsApp-группу для родственников, чьи захоронения расположены в зоне прохождения высоковольтных опор и в пределах 10 метров с обеих сторон от них, с целью оперативного получения достоверной информации.

Просим вас не доверять неподтвержденным сведениям. Всю официальную и точную информацию вы можете получить в БАРУ (Бишкекское агентство ритуальных услуг) и МТУ № 106».

Жалпетекова Ранна, 10.08.1940 — 20.09.2024. Алядинова Чинара Багриевна, 03.11.1956 — 23.04.2024. Кебекчи кызы Жамалкан, 1975-2024. Нурдин кызы Раиса, 23.08.1941 — 21.03.2024. Цой Геннадий Абрамович, 27.08.1955 — 08.09.2022. Хегай Геннадий, 2 3.09.1950 — 04.09.2022. Усенов Осман Бадырхан оглы, 18.04.1960 — 26.01.2024. Харисова Зулфия Галимжановна, 25.09.1948 — 16.08.2023. Зукаев Касим Джабарович, 23.12.1962 — 08.10.2023. Шабалиева Муслиха Рахматулловна, 23.07.1931 — 03.07.2024. Гасанов Баяс Седо оглы, 21.07.1954 — 04.10.2023. Эйбов Весал Алихан оглу, 10.03.1935 — 28.08.2023. Каримов Мурзакир Карим оглы, 17.06.1938 — 10.04.2024. Сулейманова Шайзар Сейфодиновна, 16.11.1957 — 16.12.2022. Алиев Джамал, 1940 — 10.01.2022. Осмонова Зульфия Мамедовна, 03.04.1969 — 05.11.2023. Сулейманов Добруш Джалялиевич, 22.02.1959 — 06.02.2022. Намаз Асан оглы, 31.03.1959 — 23.03.2022.

Жители Новопавловки не понимают, если вопрос еще точно не решен, то почему выводят списки захороненных и просят найти родных.

Напомним, в районе села ведется строительство дороги, которая может пройти через кладбище, последнее захоронение в котором датируется 2024-м. По проекту она должна разгрузить дорогу на новый Ошский рынок, Западный автовокзал и в аэропорт «Манас».