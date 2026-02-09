В Бишкеке 9 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

Памятные даты

Международный день стоматолога

Древние «стоматологи» использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции, исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в VI-IV веках до нашей эры. Они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметра.

Об искусстве древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные зубы, причем одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.

Международный день борьбы с эпилепсией

Отмечается ежегодно во второй понедельник февраля начиная с 2015 года.

Главная цель мероприятий, приуроченных к этой дате, — привлечь внимание широкой общественности к трудностям, которые испытывают больные этим недугом, и повысить информированность общества, чтобы улучшить жизнь людей, страдающих эпилепсией.

Эпилепсия — неврологическое заболевание, которое сопровождается вызванными нетипичной активностью мозга судорожными припадками.

День рождения волейбола

9 февраля 1895 года в Холиоке (американский штат Массачусетс) в спортзале Ассоциации молодых христиан руководитель YMCA (Молодежной христианской организации) по физподготовке Уильям Морган придумал новую командную игру в мяч.

Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Число участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили mintonette.

Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «минтонет» в «волейбол», что в переводе означает «летающий мяч» (английское volley ball от at the volley — «на лету» и ball — «мяч»).

Международный день пиццы

Отмечается ежегодно 9 февраля.

Международный день пиццы проводится не только на родине этого блюда — в Италии, но и по всему миру. Неизменными участниками этого праздника становятся пиццерии и рестораны итальянской кухни. Нередко к нему бывают приурочены презентации, мастер-классы по изготовлению пиццы, выставки, ярмарки, дегустации.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Владимир Янковский

Родился 9 февраля 1926 года в Саратове. Музыковед, композитор, член Союза композиторов СССР с 1961-го, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1957 году, получив диплом музыковеда-теоретика, молодой специалист приезжает в Киргизию и навсегда связывает свою жизнь с кыргызским музыкальным искусством.

Владимир Янковский вошел в историю как один из основоположников научного музыкознания в КР. Он внес значительный вклад и в дело воспитания музыкальных кадров республики. Долгие годы также принимал участие в работе репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры страны.

В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал писать научные статьи по проблемам кыргызской музыки.

Постоянно работал и как композитор. Написал камерно-инструментальные, симфонические сочинения, музыку к драматическим спектаклям.

Умер 7 февраля 1980-го.

Родилась олимпийская чемпионка Мария Пинигина (Кульчунова)

Родилась 9 февраля 1958 года в пгт Ивановка Чуйской области. Советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка в эстафете 4×400 метров, заслуженный мастер спорта СССР.

Многократная чемпионка и рекордсменка по легкой атлетике СССР, чемпионка Европы, Кубка мира, рекордсменка мира.

На Олимпиаде в Сеуле вместе с Татьяной Ледовской, Ольгой Назаровой и Ольгой Брызгиной установила мировой рекорд в эстафете 4×400 метров — 3:15.17, который не побит до сих пор.

Родился профессор Талантбек Батыралиев

Родился 9 февраля 1960 года в селе Кызыл-Янгир Сузакского района Джалал-Абадской области.

Талантбек Батыралиев — кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Американской коллегии кардиологов, член-корреспондент РАЕ РФ, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, межконтинентальный организатор кардиологической службы.

Автор более 400 научных работ, в том числе 8 монографий. Один из самых цитируемых ученых Кыргызстана. Экс-министр здравоохранения КР.

Умер актер Асанбек (Арсен) Умуралиев

Родился 7 декабря 1933-го в Рыбачье. Кыргызский актер театра и кино, театральный деятель, народный артист Киргизской ССР (1977).

С 1957 по 1989 год — артист Кыргызского академического театра драмы.

За 30 лет работы на сцене создал много интересных образов: Жума («Каныбек»), Арстан («Седые волосы моей матери»), Эдмунд («Король Лир»), Чацкий («Горе от ума»), Исма­ил («Лицом к лицу» Чингиза Айтматова), Олжобаев («Современник») и других.

Арсен Умуралиев-киноартист получил также широкую известность. Он снял­ся более чем в 20 фильмах: «Сорок первый» Григория Чух­рая, «Легенда о ледяном сердце» Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая, «Далеко в горах» Александра Карпова, «Пере­вал» Алексея Сахарова, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и других.

В 1993-м основал в Бишкеке Городской драматический театр, который теперь носит его имя.

Умер 9 февраля 2003 года.

