Общество

Госипотечные дома: в комплексе «Мурас» будут сданы 1 тысяча 80 квартир

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев 23 ноября посетил строящийся Государственной ипотечной компанией (ГИК) жилой комплекс «Мурас» и ознакомился на месте с ходом работ.

Сначала он отметил уже выполненную часть строительства: на первом этапе 986 квартир полностью сданы, в них уже проживают жители.

Далее Каныбек Туманбаев сообщил, что до конца этого года планируется полностью завершить строительство еще 1 тысячи 80 квартир и в ближайшее время передать их гражданам. Это серьезная поддержка для тех, кто ожидает жилье через государственную ипотеку.

Управделами главы государства также подчеркнул, что оставшиеся блоки комплекса планируется полностью завершить до конца следующего года. В итоге в комплексе «Мурас» будет возведено 4 тысячи 754 квартиры.

Во время рабочей поездки Каныбек Туманбаев обратил особое внимание подрядных компаний на качество выполняемых работ. Он заметил, что в этих домах люди будут жить долгие годы, поэтому «качество должно стоять на первом месте».

Кроме того, управляющий делами президента поднял вопрос об установленной на территории комплекса современной автономной котельной, привезенной из Европы. Это высокотехнологичная система, которая обеспечивает экономичное, безопасное и стабильное отопление и редко применяется в Кыргызстане.

Жилой комплекс «Мурас» является одним из крупнейших проектов ГИК и направлен на обеспечение граждан доступным и качественным жильем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351995/
просмотров: 165
