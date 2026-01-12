В Бишкеке более тысячи семей получили квартиры в жилом комплексе «Мурас»

В Бишкеке 1 тысяча 80 семей получили квартиры в жилом комплексе «Мурас». Об этом сообщил руководитель управления делами президента Каныбек Туманбаев на своей странице в социальных сетях.

По его словам, сегодня в жилом комплексе «Мурас» на улице Маликова введены в эксплуатацию ипотечные дома из восьми блоков высотой 18 и 24 этажа.

Каныбек Туманбаев отметил, что при терпеливом подходе граждане, состоящие в очереди на жилье, смогут получить квартиры в течение двух-трех лет.

В управделами главы государства подчеркнули, что программа ипотечного жилья реализуется в плановом режиме. Так, в 2025 году через Государственную ипотечную компанию квартиры получили 4 тысячи 662 гражданина. В настоящее время по линии ГИК строится 80 тысяч 245 квартир.