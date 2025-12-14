19:23
Турнир «Мурас» завершился: определена тройка победителей

В Бишкеке завершился футбольный турнир «Мурас», который проходил с участием президента страны. Садыр Жапаров отметил, что эти соревнования стали доброй традицией в общественной жизни Кыргызстана.

Он напомнил, что первый турнир состоялся в 2021 году в рамках мероприятий, посвященных 100-летию кыргызского футбола. Тогда в нем приняли участие всего 6 команд, а теперь 16.

Турнир направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, повышение интереса к занятиям спортом, а также на укрепление взаимопонимания и сплоченности между государственными учреждениями.

Первое место заняла команда «Аймактар», выиграв 400 тысяч сомов.

Глава государства поздравил команду, впервые победившую на футбольном турнире «Мурас».

Второе место у «Президенттин командасы», которая получила 300 тысяч сомов.

Третье место заняла команда «Ден соолук», выиграв 200 тысяч сомов.

Лучшим игроком признан Эрик Молдокулов («Ыйман»), лучшим бомбардиром — Нурлан Турусбеков («Ден соолук»), лучший вратарь — Нурбек Алимов («Аймактар»).
