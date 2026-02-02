21:27
Общество

Лейтенант получает 60 тысяч сомов. В Минобороны озвучили зарплату военных

Лейтенант получает 60 тысяч сомов, полковник — около 100 тысяч сомов. Об этом сообщил представитель Минобороны на заседании парламентского комитета Жогорку Кенеша по бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции, отвечая на вопрос депутата.

Депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, повысилась ли зарплата сотрудников Минобороны.

На это представитель ведомства ответил, что да, зарплата увеличена на 100 процентов. Его размер зависит от оклада и стажа сотрудников.

Напомним, депутаты рассмотрели и одобрили поправки в кодексы КР о неналоговых доходах и о правонарушениях, а также в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах» в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360289/
просмотров: 242
