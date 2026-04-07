Власть

Минпросвещения: Воспитателям и техперсоналу повысили зарплату на 100 процентов

В Кыргызстане с 1 апреля воспитателям и техническому персоналу в дошкольных учреждениях повысили зарплату на 100 процентов. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Мухтарбек Баймурзаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции при ратификации соглашения по развитию дошкольного образования в стране.

Так он ответил на вопрос депутатов о том, что сегодня воспитатели в детсадах получают очень низкую зарплату и поэтому есть нехватка специалистов.

По его словам, повышение зарплаты работников бюджетной сферы проведено по указу президента. В их числе воспитатели и технический персонал.

Напомним, что с 1 апреля 2026 года повышены зарплаты работникам сфер образования, здравоохранения, культуры, информации и спорта, а также социальной защиты. 
Материалы по теме
Депутат призвала повысить зарплату педагогам вузов, спузов и профлицеев
В Кыргызстане повысили зарплаты водолазам МЧС и обновили систему оплаты
Минимальный оклад в КРСУ составляет 28 тысяч сомов — ректор
Торага ЖК озвучил, какую зарплату получают депутаты
Депутат обратилась к властям поддержать развитие качественной журналистики
Воспитатели перегружены, дети сбегают. Зарплату в соцучреждениях просят поднять
Депутат: С зарплатой 12-22 тысячи сомов артисты театра не потянут ипотеку
Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало
Рекультивация хвостохранилищ и повышение зарплаты. Приоритеты МЧС до 2030 года
Депутат предлагает вернуть в Трудовой кодекс КР норму об индексации зарплаты
