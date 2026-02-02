Инноваторы ШОС. Молодых кыргызстанцев приглашают на конкурс

В Кыргызстане объявлен конкурсный отбор для участия в Международном фестивале «100 будущих инноваторов ШОС», который пройдет в апреле 2026 года в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций КР.

По его данным, фестиваль проводится в целях поддержки и развития инновационной деятельности, выявления и продвижения талантливой молодежи, стимулирования научно-технического и инновационного потенциала государств ШОС.

В рамках фестиваля предусмотрены:

олимпиада по робототехнике;

олимпиада по управлению дронами;

конкурс инноваций и стартапов.

К участию приглашаются граждане государств, являющихся членами ШОС, в возрасте от 17 до 30 лет, которые представляют инновационные проекты и разработки в сферах науки, технологий, цифровых решений, устойчивого развития и других приоритетных направлений.

Заявки принимаются до 20 февраля 2026 года по электронной почте: innovation.center.min.gov@mail.ru.

С подробными условиями участия, требованиями к проектам и формой заявки можно ознакомиться здесь.