Власть

В парламенте призывают вернуть звание народного учителя

В парламенте призывают вернуть звание народного учителя. Об этом заявлено при рассмотрении в первом чтении проекта новой редакции закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях».

По словам депутата Токтобубу Ашимбаевой, публичное признание и поощрение учителей за их труд и достижения способствует повышению престижа профессии.

«В режиме общественных слушаний сейчас обсуждается мой законопроект о внесении изменения в Закон «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» о том, чтобы вернуть звание «Народный учитель» в список госнаград. С 2001 года по 2017 годы почетного звания «Народный учитель» удостоились 25 человек, на сегодня из них осталось только семь человек. Необходимо вернуть это звание. Я призываю учесть этот факт при принятии поправок в новый закон», — добавила она.

Депутат Гулай Машрапова также призвала вернуть звание народного учителя в список госнаград.

«Образование — это основа государства, учителя создают человеческий капитал. Надо поднимать статус учителей, мотивацию давать молодым учителям», — добавила она.

Глава Минюста Аяз Баетов отметил, что рассмотрит все предложенные поправки в рамках режима второго чтения.

Напомним, что согласно законопроекту предлагается сократить количество госнаград с 46 до 20.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362679/
просмотров: 236
