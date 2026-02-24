Минпросвещения цифровизирует отбор учителей на ведомственные награды

Процедура выдвижения педагогических работников на ведомственные награды будет цифровизирована. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По данным ведомства, цифровой механизм отбора кандидатов внедряется на базе автоматизированной информационной системы «Мугалим» для повышения прозрачности и объективности.

Процесс рассмотрения кандидатов будет осуществляться на основе цифрового анализа данных, содержащихся в электронном портфолио учителей. Система будет автоматически формировать список кандидатов по утвержденным критериям.

К таким критериям относятся показатели повышения квалификации, методические и авторские разработки, профессиональные достижения, результаты педагогической деятельности, участие в конкурсах и других значимых мероприятиях.

Внедрение цифрового механизма позволит обеспечить равные условия для всех педагогических работников и минимизировать влияние человеческого фактора, уверены в министерстве.