Власть

Депутат требует ужесточить наказание за правонарушения в отношении учителей

Депутат Илимбек Кубанычбеков выступил на заседании Жогорку Кенеша и отметил, что необходимо поднимать авторитет учителей.

По его словам, в обществе формируется опасная тенденция — родители поднимают руку на учителей, ученики не уважают преподавателей, идет травля в соцсетях.

«Если родители не уважают учителей, надо заставить их это делать. Нужно придать этой профессии особый статус, чтобы она была особо охраняемой. В школах итак ощущается нехватка кадров, если к учителям будет и дальше такое уничижительное отношение, то в учебных заведениях просто некому будет работать.

Тех, кто поднимает руку на преподавателей, нужно строго наказывать, независимо от того, кто это — родитель или ученик. В СМИ необходимо повышать престиж профессии учителя, а также улучшать социальный пакет и увеличивать зарплату. Молодых учителей нужно мотивировать предоставлением ипотечного жилья», — сказал он.

Нардеп также добавил, что необходимо поощрять госнаградами и денежными призами учителей, чьи ученики выигрывают олимпиады.
