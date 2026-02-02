14:16
Общество

Визовый вопрос снова обсудили представители МИД Кыргызстана и посольства США

Директор консульского департамента МИД Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу встретился с руководителем консульского отдела посольства США в Бишкеке Кейт Коллинз.  

Встреча прошла по инициативе кыргызской стороны. На ней обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере и уделено внимание последним изменениям визовой политики Соединенных Штатов.

МИД отмечает важность продолжения конструктивного обмена мнениями по визовым вопросам для выработки взаимоприемлемых подходов.

Американская сторона обозначила отдельные аспекты, связанные с соблюдением визового режима гражданами КР, и выразила готовность продолжить обсуждение, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД выразил озабоченность по поводу того, что такие требования окажут негативное влияние на взаимные поездки граждан двух стран и приведут в том числе к сокращению контактов в сферах бизнеса и туризма. Это будет препятствовать дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами, предложив обсудить взаимоприемлемые решения данного вопроса.

Напомним, с 21 января граждане Кыргызстана при подаче на неиммиграционные визы в Штаты категорий B1 (деловые поездки) и B2 (туризм) обязаны вносить возвратный залог в размере от $5 тысяч до $15 тысяч.
