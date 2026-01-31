Таджикистан получит вооружения от ОДКБ для укрепления границы с Афганистаном

Страны Организации Договора о коллективной безопасности определяют поставщиков вооружения и военной техники, которые передадут пограничным войскам Таджикистана в рамках межгосударственной программы по укреплению границы с Афганистаном. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

«ОДКБ оказывает содействие в реализации первого этапа программы — уточнении и согласовании в государствах Организации перечней вооружения, военной техники и технических средств охраны границы, которые будут поставлены Пограничным войскам Таджикистана. Определяются поставщики и согласовываются контракты», — сказал Таалатбек Масадыков.

Он назвал принципиальной задачей для ОДКБ выполнение целевой межгосударственной Программы по укреплению таджикско-афганской границы, решение по которой было принято лидерами государств в Астане в ноябре 2024 года.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.