В Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана обсудили реализацию проекта реконструкции автодороги Кара-Балта — Чалдовар. Встреча прошла с участием заместителя министра Бактылуу Момбекова и регионального директора Европейского банка реконструкции и развития Айтен Рустамовой.

Как сообщили в ведомстве, проект имеет ключевое значение для развития международных транспортных коридоров, увеличения транзитного потенциала страны, повышения безопасности и качества дорожной инфраструктуры.

Стороны рассмотрели текущий статус подготовки проекта, вопросы координации между государственными органами и международными партнерами, дальнейшие шаги по его реализации.

Во встрече участвовали глава делегации Европейского союза в КР Реми Дюфло и посол Франции Николя Файе. Участники подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере устойчивой и безопасной транспортной инфраструктуры.

По итогам переговоров стороны выразили готовность продолжить совместную работу над реализацией проекта.