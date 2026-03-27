Общество

Трассу Кара-Балта — Чалдовар готовят к реконструкции при поддержке ЕБРР

В Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана обсудили реализацию проекта реконструкции автодороги Кара-Балта — Чалдовар. Встреча прошла с участием заместителя министра Бактылуу Момбекова и регионального директора Европейского банка реконструкции и развития Айтен Рустамовой.

Как сообщили в ведомстве, проект имеет ключевое значение для развития международных транспортных коридоров, увеличения транзитного потенциала страны, повышения безопасности и качества дорожной инфраструктуры.

Стороны рассмотрели текущий статус подготовки проекта, вопросы координации между государственными органами и международными партнерами, дальнейшие шаги по его реализации.

Во встрече участвовали глава делегации Европейского союза в КР Реми Дюфло и посол Франции Николя Файе. Участники подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере устойчивой и безопасной транспортной инфраструктуры.

По итогам переговоров стороны выразили готовность продолжить совместную работу над реализацией проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367721/
