Власть

Повышение устойчивости экономики КР обсудили глава МИД и вице-президент ЕБРР

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев в Лондоне встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, рассмотрены вопросы совместной реализации проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры, повышение устойчивости экономики, улучшение качества жизни населения.

Особое внимание уделено вопросам строительства гидроэлектростанций, развития транспортной и логистической инфраструктуры, реабилитации систем водоснабжения.

Маттео Патроне отметил позитивную динамику роста экономики КР и подтвердил готовность ЕБРР укреплять партнерство и участвовать в реализации названных проектов.
26 февраля, четверг
09:44
