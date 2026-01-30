13:38
Общество

Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в селах

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала-Тоо» заявил о новом лице бедности в Кыргызстане.

В Кыргызстане почти миллион детей живут за чертой бедности

«Это городская бедность. Это касается доступа и к жилью, и к медицине, и к образованию. Бедные семьи в селах, не находя пропитания, переезжают в город и здесь ютятся. Конечно, прежде всего страдают дети. Это новое явление для нас, которое мы фиксируем за последние пять лет. Сегодня бедности больше в городе. Бедность, крайняя бедность, не будем бояться этого слова, и нищета. Очень много такого рода явлений», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что руководство страны прикладывает усилия для улучшения ситуации с выплатами пособий, в частности детям.

Эдиль Байсалов отметил, что государство не сможет одновременно начать выплату пособий всем детям, независимо от доходов их семей, но заверил, что в ближайшие месяцы кабмин сделает несколько шагов по изменению ситуации с пособиями.

Ранее депутаты вынесли на общественное обсуждение проект закона, направленный на расширение соцподдержки. Парламентарии предложили выплачивать пособие всем гражданам (семьям) с детьми до 12 лет, а в случае если семья является нуждающейся — до 16-летия детей.
