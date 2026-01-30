12:05
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Общество

За границей находятся около 800 тысяч кыргызстанцев

На сегодня за границей находятся 798 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала—Тоо».

Он отметил, что 532 тысячи из них находятся в России.

«Но на миграционном учете в России находятся 341 тысяча граждан. У остальных неопределенный статус. Кто-то из них проезжает транзитом, кто-то въезжает и выезжает. В 2021—2022 годах давали данные об учете 700—800 тысяч человек», — сказал замминистра.

Он добавил, что в реестре контролируемых лиц РФ сейчас осталось 34 тысячи кыргызстанцев. Раньше этот показатель составлял 124 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359931/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД РФ
Число детей мигрантов снизилось почти на 25 процентов — МВД России
Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта
Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не стать жертвой мошенников
В РФ Московский регион и Петербург стали лидерами по числу трудовых мигрантов
МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
В России 74-летний бизнесмен пойдет под суд за убийство грузчика из Кыргызстана
МОМ запросила $2,5 миллиарда для реагирования на глобальные кризисы
Штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра в РФ могут увеличить в 12 раз
На выдворение мигрантов из России в 2025 году потратили 830 миллионов рублей
Популярные новости
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Бизнес
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
30 января, пятница
12:00
Пять лет Садыра Жапарова, или аналитика без лести Пять лет Садыра Жапарова, или аналитика без лести
11:56
Заставлял изменить показания, размахивая «оружием»: задержан житель Бишкека
11:55
Депутат призвал снизить цены на дизтопливо для фермеров
11:53
Бесплатных мест не будет? Торговцы Ошского рынка требуют разъяснений у властей
11:52
YouTube начал удалять каналы низкого качества с сгенерированным ИИ-контентом