За границей находятся около 800 тысяч кыргызстанцев

На сегодня за границей находятся 798 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала—Тоо».

Он отметил, что 532 тысячи из них находятся в России.

«Но на миграционном учете в России находятся 341 тысяча граждан. У остальных неопределенный статус. Кто-то из них проезжает транзитом, кто-то въезжает и выезжает. В 2021—2022 годах давали данные об учете 700—800 тысяч человек», — сказал замминистра.

Он добавил, что в реестре контролируемых лиц РФ сейчас осталось 34 тысячи кыргызстанцев. Раньше этот показатель составлял 124 тысячи человек.