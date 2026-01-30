Минздрав КР планирует открыть центр реабилитации для наркозависимых

В Министерстве здравоохранения КР состоялась рабочая встреча главы ведомства Каныбека Досмамбетова с врачом-наркологом, профессором Женишбеком Назаралиевым, в ходе которой были обсуждены меры по развитию государственной системы реабилитации лиц с наркотической зависимостью.

Фото МЗ КР

По данным пресс-центра ведомства, в последнее время распространение синтетических наркотиков, в особенности среди молодежи начало представлять угрозу национальной безопасности страны.

В этой связи Минздрав намерен усилить профилактическую и реабилитационную работу, в том числе во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Министерством просвещения, с проведением разъяснительных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и высших учебных заведений.

Минздрав планирует открыть государственный реабилитационный центр для наркозависимых на базе существующего центра реабилитации постинсультных больных в селе Дачное Аламединского района с развертыванием 80 койко-мест. При этом постинсультные больные будут проходить реабилитацию в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения в Таш-Добо по медицинским показаниям.

Министр подчеркнул недопустимость деятельности нелегальных реабилитационных центров и отметил необходимость формирования прозрачной и контролируемой государственной системы оказания помощи. С учетом указанных рисков ведется разработка плана мероприятий государственной антинаркотической программы на следующие пять лет.

Профессор Женишбек Назаралиев подтвердил готовность оказать содействие Министерству здравоохранения в методическом сопровождении деятельности реабилитационного центра, а также в привлечении специалистов с практическим опытом в сфере реабилитации и восстановительного лечения.

Ранее сотрудники ГКНБ пресекли деятельность незаконного реабилитационного центра «Путь в жизнь» в Бишкеке. Заведение позиционировало себя как клинику для лечения зависимости, но фактически превратилось в место для издевательств над пациентами.