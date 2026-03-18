Депутат пожаловался на плохое состояние реабилитационных центров в Баткене

Депутат пожаловался на плохое состояние реабилитационных центров в Баткенской области. Об этом Исманали Жороев заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, здания реабилитационных центров в городах Баткене, Раззакове несоответствуют современным требованиям.

«Такие же центры действуют также в селах Самаркандек и Кулунду, однако большинство из них расположены в тесных и неподходящих помещениях. При этом количество детей,нуждающихся в реабилитации, ежегодно растет. Родители приезжают из отдаленных сел, вынуждены стоять в очередях, и в ряде случаев дети не получают полноценного лечения и реабилитации. Это серьезная социальная и медицинская проблема», - озвучил он.

Жороев предложил ряд мер для ее решения. В частности, он указал, что в городе Раззакове реабилитационный центр «Кулунчак» располагается в очень маленьком здании. По его словам, освободившееся здание бывшего налогового органа можно передать центру после ремонта. В городе Сулюкте, как отметил депутат, реабилитационного центра нет, хотя там проживаетоколо 150 детей с особыми потребностями. Он предложил использовать пустующее здание бывшей туберкулезной больницы, проведя в нем ремонт.

Также Жороев сказал, что в Баткене, являющемся областным центром, реабилитационный центр слишком мал. По его словам, местные власти готовы выделить дополнительный участок и необходимо срочно расширить учреждение или построить новое здание.