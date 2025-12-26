Мэрия Бишкека подарила детям с инвалидностью новогоднюю сказку

Новогоднее представление для детей из реабилитационных центров, специальных школ и детсадов

состоялось в Кыргызском государственном цирке имени А.Изибаева. С поздравительной речью к юным гостям обратилась заместитель мэра города Бишкека Виктория Мозгачева. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета столицы.

Вицэ-мэр пожелала детям крепкого здоровья, отличного настроения, радости, как можно больше улыбок и исполнения заветных желаний.

Для юных бишкекчан было организовано новогоднее шоу «В поисках огненной лошади», подготовленное творческим коллективом цирка.

В праздничном мероприятии приняли участие более 1 тысячи 400 детей из 12 специальных детских садов, 3 вспомогательных школ, 2 центров помощи детям, а также 32 организаций, работающих с детьми с инвалидностью. Среди приглашенных были и дети из семей льготных категорий.

По завершении представления всем участникам были вручены новогодние подарки.