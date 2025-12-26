12:45
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Мэрия Бишкека подарила детям с инвалидностью новогоднюю сказку

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Новогоднее представление для детей из реабилитационных центров, специальных школ и детсадов
состоялось в Кыргызском государственном цирке имени А.Изибаева. С поздравительной речью к юным гостям обратилась заместитель мэра города Бишкека Виктория Мозгачева. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета столицы.

Вицэ-мэр пожелала детям крепкого здоровья, отличного настроения, радости, как можно больше улыбок и исполнения заветных желаний.

Для юных бишкекчан было организовано новогоднее шоу «В поисках огненной лошади», подготовленное творческим коллективом цирка.

В праздничном мероприятии приняли участие более 1 тысячи 400 детей из 12 специальных детских садов, 3 вспомогательных школ, 2 центров помощи детям, а также 32 организаций, работающих с детьми с инвалидностью. Среди приглашенных были и дети из семей льготных категорий.

По завершении представления всем участникам были вручены новогодние подарки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356192/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Не поняли искусства. В казахском Степногорске власти убрали снежные скульптуры
Как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травматологов — РЦУЗ
В новогоднюю ночь в Бишкеке будут работать 300 автобусов до 2.00
Что приготовить на Новый год, чтобы не отпугнуть Лошадь
В парламенте призвали строить реабилитационные центры в регионах КР
Водитель автобуса в Бишкеке подарил школьникам новогоднее настроение в час пик
Встречаем 2026 год: как создать образ по советам стилиста Зухры Табалдиевой
Топ-5 новогодних товаров. За полтора месяца в Кыргызстан их ввезли 46 тонн
«Синдром Гринча»: психолог объясняет, как справиться с хандрой перед Новым годом
В парке «Евразия» открылся зимний сезон: каток, ярмарка, встречи с Дедом Морозом
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
12:42
Президент попросит парламент пересмотреть закон для участия мигрантов в выборах Президент попросит парламент пересмотреть закон для уча...
12:39
В Кыргызстане утвердили единые стандарты госуслуг для граждан и бизнеса
12:38
Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше
12:30
Смог. Есть комплекс мер, но резко улучшить ситуацию проблематично — Минприроды
12:22
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР