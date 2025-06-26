Самому младшему пациенту 11 лет. О проблеме наркомании в Кыргызстане

В 2024 году в отделение медико-психологической помощи для несовершеннолетних Республиканского центра психиатрии и наркологии (РЦПН) за помощью обратилось около 320 подростков. Но реальное число нуждающихся в такой поддержке может быть гораздо больше. Подробнее 24.kg рассказала заведующая отделением Тинатин Сагымбаева.

— Насколько остро стоит проблема наркомании в Кыргызстане?

— На данный момент проблема стоит остро. Как врач отделения подростковой наркологии могу сказать, что статистика у нас неумолимо растет ежегодно. Хотя цифры — около 400 человек — могут быть и не пугающими, но в отношении несовершеннолетних, что связано с употреблением наркотиков, это большое число.

Во-вторых, мы понимаем: это верхушка айсберга, и на самом деле цифры надо умножать на 10, если не на 20. Из-за стигмы люди просто боятся обращаться в РЦПН.

С каждым годом снижается возраст обратившихся — нашему самому молодому пациенту 11 лет.

Сейчас даже дети младших классов не застрахованы от употребления новых наркотиков или аптечной наркомании. Поэтому проблема острая. Она уже не делится по какому-то социальному статусу, материальному благополучию или принадлежности к какой-то группе. Наркотики доступны для всех, и это очень большая опасность.

— Как 11-летний мальчик оказался на этом пути?

— Настолько маленьких детей подсаживают близкие — друзья либо соседи. В данном случае мальчик принимал мефедрон. Его подсадил 16-летний сосед, который являлся распространителем наркотиков. Это делают для увеличения клиентской базы.

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— Какие наркотики наиболее часто у нас употребляют?

— В основном новые психоактивные вещества, стимуляторы амфетаминового ряда (мефедрон, альфа-ПВП). В небольшом количестве галлюциногены, например, ЛСД, есть MDMA, синтетический каннабис, или spice, как его называют в народе.

Чтобы приобрести наркотики, сейчас достаточно иметь телефон и деньги. Это делает их легко доступными. Но, конечно, есть и другие факторы, которые могут подтолкнуть человека к наркотикам.

Окружение, перманентный стресс, насилие в семье, какие-то острые ситуации, агрессия, давление — все это повышает фактор риска.

Причем могут сработать и отсутствие надлежащего ухода за ребенком, и гиперопека. Бывали ребята из семей, где родители вообще с них глаз не спускают, а также те, у кого родители в трудовой миграции. У последних много свободного времени и больше возможности оказаться в ненужном месте в ненужное время — в ситуации, где можно попробовать наркотики.

— Как окружению распознать, что человек начал употреблять наркотики?

— В первую очередь надо обращать внимание на поведение. Если вдруг ребенок стал замкнут, агрессивен, озлоблен, раздражителен, резко реагировать на какие-то вещи, комментарии либо, наоборот, был закрытый, а стал открытым, это может быть тревожным звоночком, если еще не употребления, то какого-то другого фактора, например, депрессии, которая и может привести к употреблению наркотиков.

Подростки склонны к эмоциональной неустойчивости, изменчивости настроения, вспышкам агрессии (хлопать дверью, резко уходить из комнаты), но все равно родитель должен замечать не характерное для его ребенка поведение.

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Например, изменился режим сна — он стал постоянно спать или, наоборот, ночью не спит, куда-то из дома выходит. Сильное изменение массы тела — резкое снижение веса плюс внешние изменения — широкие зрачки, бледность кожи, потливость. Если человек потребляет мефедрон, то пот, говорят, имеет специфический запах, похожий на кошачью мочу. Но это субъективная оценка.

Могут быть спазмы мышц, напряженная челюсть, тремор (непроизвольное дрожание). Ухудшение успеваемости в школе — тоже повод задуматься, что происходит в жизни ребенка.

— Что делать в таких случаях?

— Прежде всего обращаться к семейному врачу. Если у человека сформировался синдром зависимости или было употребление, то, конечно, желательно его отправить к наркологу. Насколько я знаю, в регионах есть подростковые кабинеты, службы, которые могут оказывать такую помощь. В региональных центрах могут быть врачи-психиатры, наркологи.

Наше отделение единственное на всю страну и только амбулаторное.

Если есть возможность, то желательно обратиться к нам. При боязни обращаться к наркологу или психиатру можно пойти к психологу.

Однако при наличии объективных причин (потерял вес, перестал спать ночами, изменился сильно в поведении, начал сбегать из дома, воровать, стал циничным, озлобленно-раздражительным) нужно обращаться к наркологу.

Помощь в РЦПН является анонимной и бесплатной. Родители с ребенком могут обращаться регулярно. Единственный минус — они этого не делают.

К сожалению, у нас нет стационарного подросткового отделения, но при острой необходимости можем госпитализировать во взрослое. Хотя, конечно, стараемся так не делать.

Несовершеннолетние пациенты могут идти по двум профилям. При проблемах с зависимостью их отправляют в наркологическое отделение (госпитализация тоже может быть анонимной). Если зависимость является компонентом другого расстройства, например, человек сбегает из дома, поджигает, занимается садизмом, живодерством, то он направляется в психиатрическое отделение. Госпитализация туда невозможна без постановки на учет.

— К чему приводит употребление наркотиков?

— Самые страшные последствия — зависимость (психическая, физическая). Она может возникнуть даже с первого раза.

Ни один человек на планете Земля не знает, с какого раза у него возникнет зависимость. На это влияет огромное количество факторов.

Второй момент — изменение психики. Новые психоактивные вещества так сильно влияют на нее, что человек может потерять связь с реальностью. Он видит галлюцинации или слышит голоса, или у него появляются нездоровые идеи в голове — он может убить родного близкого человека, выпрыгнуть в окно, изнасиловать. Это базовые последствия, это даже не редкость.

Третье, что можно отметить, — отдаленные психические расстройства. Человек может перестать употреблять наркотики, и через полгода у него может возникнуть манифест психического расстройства, который будет сопровождаться галлюцинацией, бредом. И тогда ему уже необходимы лечение в психиатрической больнице, долгосрочная терапия.

— Сколько времени длится лечение наркозависимости?

— Очень длительное время. Процесс состоит из нескольких этапов:

детоксикация — 5-10 дней;

реабилитация — от трех месяцев до года, а может быть и дольше.

Реабилитация желательно должна проходить в условиях стационара, но наше государство не предоставляет таких возможностей, только частные стационары. В целом она может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Но даже в таком случае ничто не гарантирует того, что человек обратно не сорвется.

— Возможно ли полное выздоровление?

— Выражение «полное выздоровление» неприменимо к людям с зависимостью. Можно говорить о стойкой ремиссии. Она может быть пожизненной, но пожизненная ремиссия не равна термину «выздоровление» — каждый день есть шанс сорваться, есть триггер. Поэтому мы всегда говорим, что технически зависимость — неизлечимое заболевание.

— Что можно сделать в семье, чтобы предотвратить вовлечение подростков в наркотики?

— Родители должны знать, с кем контактирует их ребенок. Не надо давить на него и проверять контакты в телефоне, но быть достаточно наблюдательным и небезразличным крайне важно. Многие из наших пациентов как раз столкнулись с родительским безразличием в свое время.

Стараться минимизировать конфликтные ситуации дома и не создавать их ни ребенку, ни семье в общем.

Помнить — даже один час в день, проведенный с детьми, например, совместный ужин, является профилактическим мероприятием огромного количества последствий от депрессии, тревог, употребления наркотиков и так далее.

Таким образом, нужны внимание, контроль общения и создание благоприятной среды.

Может быть, это звучит довольно банально или очень не просто для родителя, когда он сам загружен работой и другими бытовыми обязанностями. Но если этого не делать, то получаем такие моменты, когда ребенок, не зная, куда приткнуться, будет искать поддержку и помощь в других, а маргинальные группы его очень быстро завлекут.

Ну и, конечно, понимать, что от интернета, социальных сетей и информации человека не защитить. Поэтому нужно выстраивать доверительные отношения, чтобы ребенок всегда мог спокойно говорить с родителями, а те его правильно обо всем информировали.

— Вы ходите с лекциями в школы, вузы. Это работает?

— По международным стандартам, к сожалению, это не эффективный метод. Лекционные материалы не усваиваются людьми ни в каком возрасте. Только процентов 10 из услышанного усваивается. Стараемся говорить не сколько о наркотиках, сколько о последствиях их применения и здоровом образе жизни.

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Кампания может сработать только в случае, если все государство со всех сторон направлено на профилактику наркопотребления. Лекции в школах, повсеместные акции, политические решения (например, о запрете отпуска аптечных препаратов без рецептов), вовлечение органов местного самоуправления — в таком случае работа, конечно, будет эффективной.

— 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Что бы вы хотели сказать обществу в этот день?

— Ни один человек, ни один родитель не застрахован от того, что его ребенок может попасть в эту ситуацию. Поэтому родитель уже сейчас должен действовать — обратить внимание на своего ребенка, уделить ему время. Для ребенка это очень важно. Самое важное, что может быть, — это налаживать отношения со своими детьми.