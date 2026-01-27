Детским стационарам Минтруда передали оборудование для реабилитации

Детским стационарам учреждений Министерства труда, социального обеспечения и миграции передали оборудование для реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, оборудование получили Беловодское детское социально-стационарное учреждение и Сокулукский реабилитационный центр для лиц с инвалидностью. Помощь оказана в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством и филиалом организации Good Neighbors International в КР.

В списке переданного оборудования:

электрические кресла-коляски и велотренажеры;

вертикализаторы и ортопедические стулья для детей с различными формами ДЦП;

медицинские кушетки, массажные кресла и облучатели;

стоматологический автоклав и инструментальные столики.







Директор Good Neighbors International Чо Сунхенг отметил, что эта инициатива подтверждает приверженность организации защите прав людей с инвалидностью и развитию инклюзивного общества.