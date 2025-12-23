В парламенте призвали строить реабилитационные центры в регионах КР

В парламенте призвали строить реабилитационные центры в регионах Кыргызстана. Об этом заявила депутат Гулнара Баатырова на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша.

По ее словам, в стране проживает 221 тысяча человек с инвалидностью, из них 37 тысяч — дети.

«И с каждым годом их число растет. В столице действует центр «Келечек», но этого недостаточно. Надо строить такие центры в регионах», — подчеркнула депутат.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что в Оше и Караколе начнется строительство подобных центров. «Это очень актуальный вопрос. Я ищу спонсоров, которые были бы готовы строить центры. Одного уже нашел, и мы держим этот вопрос на контроле», — добавил он.