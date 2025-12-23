15:35
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Власть

В парламенте призвали строить реабилитационные центры в регионах КР

В парламенте призвали строить реабилитационные центры в регионах Кыргызстана. Об этом заявила депутат Гулнара Баатырова на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша.

По ее словам, в стране проживает 221 тысяча человек с инвалидностью, из них 37 тысяч — дети.

«И с каждым годом их число растет. В столице действует центр «Келечек», но этого недостаточно. Надо строить такие центры в регионах», — подчеркнула депутат.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что в Оше и Караколе начнется строительство подобных центров. «Это очень актуальный вопрос. Я ищу спонсоров, которые были бы готовы строить центры. Одного уже нашел, и мы держим этот вопрос на контроле», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355669/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 400 детей реабилитировали в центре «Келечек» за шесть месяцев 2025 года
Только 5 процентов детей в домах-интернатах Кыргызстана не имеют родителей
В Чуйской области открыли реабилитационный центр «Арчалы»
Детский реабилитационный центр «Келечек». Как можно воспользоваться его услугами
В реабилитационном центре «Нур» детям дают горячее питание всего один раз в день
В Сокулукском районе открыли социально-трудовой реабилитационный центр
На месте особняка Курманбека Бакиева открыли детский реабилитационный центр
В Кыргызстане появится бесплатный реабилитационный центр для детей
На месте особняка Курманбека Бакиева построили детский реабилитационный центр
В особняках Бакиева и Атамбаева откроют детские реабилитационные центры
Популярные новости
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по&nbsp;росту ВВП Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
15:33
В Бишкекском центре для детей дедовщина и жестокое обращение — депутат БГК В Бишкекском центре для детей дедовщина и жестокое обра...
15:16
Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горкенеша
15:12
В 2025 году в Кыргызстане установлено рекордное количество «умных» счетчиков
15:05
Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана
15:03
В Бишкеке проводится реконструкция фонтана в Дубовом парке. Эскизы проекта