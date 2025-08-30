Евросоюз хочет принять закон о тотальном контроле сообщений в мессенджерах

Совет Европейского союза может в ближайшее время принять законопроект, известный как Chat Control. В проекте документа прописана цель — обязать мессенджеры и цифровые платформы сканировать личные сообщения пользователей для выявления незаконных материалов. В частности, речь идет про контент о сексуализированном насилии над детьми.

Согласно проекту, все цифровые сервисы будут вынуждены проверять каждое отправляемое пользователем сообщение — фото, видео, текст или ссылку — на совпадение с базой данных запрещенного контента.

Ключевая особенность, вызывающая наибольшие споры, — сканирование должно происходить на устройстве пользователя до того, как сообщение будет зашифровано. Это ставит под угрозу принцип сквозного шифрования, который является основой безопасности в таких популярных мессенджерах, как WhatsApp, Signal и Telegram.

Алгоритм на устройстве пользователя будет анализировать контент до его отправки. При подозрении на совпадение с известными незаконными материалами сведения (включая метаданные об отправителе) будут переданы правоохранительным органам.

Проверке будут подвергаться все пользователи без исключения.

Эксперты указывают на высокий риск ошибок — ложные срабатывания могут затронуть безобидные семейные фотографии, мемы или шутки.

Предложение было представлено еще в 2022 году, но тогда голосов для принятия закона не хватило. Сейчас известно, что законопроект поддерживают 19 стран ЕС. Решающее голосование назначено на 14 октября.