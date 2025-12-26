Минтрансу хотят расширить полномочия по контролю дорог и железных путей

Проект постановления о внесении изменений в положение о Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана вынесли на общественное обсуждение.

Документ разработали в целях приведения деятельности ведомства в соответствие с решениями кабмина об уполномоченных органах по контролю за соблюдением технических регламентов Евразийского экономического союза и реализации требований регламентов ЕАЭС в транспортной сфере.

Согласно проекту, предлагается расширить полномочия Минтранса.

В частности, за ним планируют закрепить функции государственного контроля и надзора не только за колесными транспортными средствами, но и за автомобильными дорогами и инфраструктурой железнодорожного транспорта.

Кроме того, ведомство сможет утверждать акты приемки в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом дорог и железнодорожных путей при условии соответствия работ проектной документации, техническим регламентам и международным договорам.

Проект предусматривает ведение двух реестров: строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов автомобильных дорог и железнодорожных путей. Отдельное внимание уделено усилению контроля за качеством дорожно-строительных материалов и изделий на всех этапах строительства и содержания транспортной инфраструктуры.