Происшествия

В России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья

Двое жителей подмосковной Балашихи заразились вирусом чикунгунья. Заболевание у них выявили после того, как они вернулись в РФ из Шри-Ланки, сообщает Роспотребнадзор.

Первым вирус обнаружили у 28-летнего мужчины. Его госпитализировали в больницу в Раменском с состоянием средней тяжести. Второй заболевший — 37-летний россиянин. Он также находится в состоянии средней тяжести в той же больнице. Обоих во время отдыха на Шри-Ланке укусили комары. У мужчин сейчас наблюдается температура. Первые симптомы появились в аэропорту после прилета.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. На границе РФ продолжает функционировать система «Периметр», анализирующая эпидемические риски.

По данным Роспотребнадзора, один из мужчин обратился за медпомощью на следующий день после прилета и сначала у него заподозрили лихорадку денге, однако ПЦР-тест показал положительный результат на вирус чикунгунья.

В ведомстве заявили, что рисков распространения лихорадки в России нет, поскольку он не передается от человека к человеку.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке вируса чикунгунья. По данным ВОЗ, заболевание стремительно распространяется в странах Африки, Азии и Европы. Под угрозой более 5 миллиардов человек в 119 странах.

На острове Реюньон заразилась уже треть населения. Зарегистрированы сотни госпитализаций и десятки летальных исходов. Завозные и местные случаи зафиксированы во Франции и Италии.

Передается вирус через укусы комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Последний вид встречается и в умеренных климатических зонах, в том числе в Центральной Азии.

Симптомы болезни — высокая температура, боль в суставах, мышечная слабость. У 40 процентов переболевших наблюдаются осложнения, которые могут длиться месяцами. Смертность от вируса ниже одного процента, но при массовом заражении возможны сотни и тысячи жертв.

В Кыргызстане вирус пока не выявлен. Однако существует риск его завоза. Комар-переносчик способен обитать в южных регионах страны. Кроме того, у населения нет иммунитета в отношении этого вируса.
