Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных при транспортном контроле

Казахстан и Кыргызстан в первом полугодии 2026 года присоединятся к обмену данными, полученными по итогам транспортного контроля на внешней границе Евразийского союза через интегрированную информационную систему ЕАЭС. Решение принято на совещании в рамках II международного транспортно-логистического бизнес-форума «NEW SILK WAY» в Алматы.

«Учитывая значительные перемены в отрасли, структуре мировых грузопотоков, цепочках поставок и процедурах осуществления международных автоперевозок, возобновление диалога руководителей органов контроля — важный шаг для развития интеграционных процессов в данном направлении», — отметил Рустан Дженалинов.

Стороны подробно обсудили реализацию одного из элементов интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Союза, который должен повысить эффективность контроля национальными уполномоченными органами при въезде грузового автотранспорта на территорию стран ЕАЭС. Речь идет об информационном обеспечении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС.

В настоящее время информационный обмен осуществляют Беларусь и Россия. По итогам обсуждений принято решение обеспечить реализацию проекта с участием Казахстана и Кыргызстана в первом полугодии 2026 года.

Также участники встречи обсудили эксперимент по внедрению в ЕАЭС электронной международной транспортной накладной и вопросы выдачи в электронном виде специальных разрешений на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.



