Несоответствие фитоконтролю. В Казахстан вернули партию моркови и свеклы

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провел карантинный фитосанитарный контроль на «Сборном посту», расположенном рядом с пунктом пропуска «Ак-Тилек» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.



В ходе проверки установлено, что при ввозе на территорию Кыргызской Республики из Республики Казахстан партии сельхозпродукции – 22 тонны моркови и 22 тонны свеклы – отсутствовал соответствующий фитосанитарный сертификат.



Согласно требованиям «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза», данная продукция относится к категории с высоким фитосанитарным риском, в связи с чем груз был возвращен отправителю.



По информации департамента, такие меры принимаются для предотвращения заноса на территорию страны карантинных вредителей, болезней растений и других опасных организмов.



Усиление фитосанитарного контроля направлено на обеспечение продовольственной безопасности, защиту интересов фермеров и сохранение устойчивости сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике.