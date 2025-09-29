11:33
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Экономика

Несоответствие фитоконтролю. В Казахстан вернули партию моркови и свеклы

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провел карантинный фитосанитарный контроль на «Сборном посту», расположенном рядом с пунктом пропуска «Ак-Тилек» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

В ходе проверки установлено, что при ввозе на территорию Кыргызской Республики из Республики Казахстан партии сельхозпродукции – 22 тонны моркови и 22 тонны свеклы – отсутствовал соответствующий фитосанитарный сертификат.

Согласно требованиям «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза», данная продукция относится к категории с высоким фитосанитарным риском, в связи с чем груз был возвращен отправителю.

По информации департамента, такие меры принимаются для предотвращения заноса на территорию страны карантинных вредителей, болезней растений и других опасных организмов.

Усиление фитосанитарного контроля направлено на обеспечение продовольственной безопасности, защиту интересов фермеров и сохранение устойчивости сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345228/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане до конца года построят еще 9 торгово-логистических центров
В Кыргызстане создан государственный холдинг племенного коневодства
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны
В Кыргызстане отмечается снижение цен на основные сезонные овощи
В КР запускают цифровую платформу для упрощения оценки качества ветпрепаратов
Кувейт выделит КР $1 миллион гранта на разработку проекта по водоснабжению
Государству возвращают водоем в Московском районе
Государству возвращены сельскохозяйственные земли в Джалал-Абадской области
Евросоюз хочет принять закон о тотальном контроле сообщений в мессенджерах
Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые заработал завод по&nbsp;производству термопластика В Кыргызстане впервые заработал завод по производству термопластика
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Евро, российский рубль и&nbsp;юань подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;сентября Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали&nbsp;&mdash; ГТС Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали — ГТС
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
29 сентября, понедельник
11:20
ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток...
11:17
В Кыргызстане еще двум криптокомпаниям выданы лицензии на деятельность
11:14
Ученые доказали: никаких «севера» и «юга», кыргызы — единый народ по генетике
11:04
Государству возвращен участок стратегического значения в Таласской области
11:02
ГКНБ вернул земельный участок площадью почти 2 гектара в Ак-Талинском районе