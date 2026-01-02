К концу 2027 года в России усилят контроль за перемещениями мигрантов

Новая информационная система контроля перемещений иностранных граждан будет создана в России до конца 2027 года, а годом ранее — система биометрической идентификации иностранцев. Об этом говорится в правительственном плане в сфере миграционной политики РФ.

«Создание информационной системы контроля перемещений иностранных граждан. Срок — 10 декабря 2027 года», — указано в документе. Работа будет вестись полицией, ФСБ, Минтрансом и Минцифры при участии регионов РФ.

МВД России в тот же срок получит «доступ к системам бронирования авиабилетов международных перевозчиков в целях заблаговременного уведомления международных перевозчиков об иностранных гражданах, которым въезд в Россию запрещен». В планах МВД также «создание информационной системы анализа открытых источников».

В свою очередь, до декабря 2026 года планируется «создание информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан», говорится в документе.