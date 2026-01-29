14:08
Транзит через Узбекистан: МИД КР попросил отмены платы за страховку и тонировку

МИД ведет переговоры по отмене Узбекистаном правил в отношении граждан Кыргызстана, проезжающих транзитом через РУз, об оплате страховки авто и тонировки. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев на заседании Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что сейчас данный вопрос находится на стадии решения.

«Когда проезжаешь транзитом Узбекистан, чтобы попасть с одной территории КР в другую, в основном это на юге страны, существует такая проблема — наших водителей просят купить страховку и заплатить за тонировку, если она есть. С нашей стороны такого требования нет. Может, попросим соседей убрать это требование?» — поинтересовался Дастан Бекешев.

По словам Алмаза Имангазиева, такая просьба уже озвучена узбекской стороне, которая сейчас проводит внутригосударственные процедуры.

«Если узбекская сторона в ближайшее время не отменит тарифы, то кыргызская применит такие же тарифы в отношении граждан РУз», — сказал он. 
