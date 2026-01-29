11:01
Общество

Дирекция по управлению курортами: Государству возвращены 25 гектаров земли

Дирекция по управлению деятельностью санаторно-курортных, оздоровительных и туристических объектов, находящаяся в ведении управделами президента, при активной поддержке ГКНБ на системной основе проводит работу по возврату в госсобственность земельных участков и объектов, ранее незаконно перешедших частникам. В результате в собственность государства возвращены 25 гектаров земли, а также здания общей площадью 5 тысяч 389 квадратных метров.

Следует отметить, что дирекция создана 25 марта 2024 года. Из 16 объектов, включенных в перечень, определенный управлением делами и советом Федерации профсоюзов Кыргызстана, 15 переданы на баланс дирекции.

Эти объекты на протяжении многих лет находились без должного ухода, частично разрушены, а из-за отсутствия ремонтно-восстановительных работ превратились в убыточные учреждения с крупной задолженностью. Так, на момент их передачи в ведение дирекции совокупная задолженность санаторно-курортных учреждений по заработной плате, коммунальным, налоговым, социальным и иным обязательным платежам составляла порядка 90 миллионов сомов. В настоящее время она полностью погашена, и в результате эффективного управления объекты работают с прибылью.

Если говорить в целом, то по итогам деятельности курортных и санаторных объектов, находящихся в ведении ФПСК, в 2023-м без учета ФОТ (Фонда оздоровления трудящихся) получено 248 миллионов сомов дохода.

По итогам 2024 года доход объектов, находящихся под управлением дирекции, достиг 486 миллионов сомов. В 2025-м планировалось получить 550 миллионов, однако по итогам года план перевыполнен — фактический доход составил 779 миллионов сомов, что соответствует 141 проценту годового показателя.
