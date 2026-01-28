19:19
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

Демографическая зима в Турции: вузы сталкиваются с нехваткой абитуриентов

Система высшего образования Турции, прежде всего частный сектор, испытывает серьезные проблемы с набором студентов. Эксперты связывают ситуацию с долгосрочными демографическими изменениями в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика Турции».

С 2014 года в Турции фиксируется устойчивое снижение рождаемости, и республика вступает в фазу так называемой демографической зимы. По прогнозам Статистического института (TurkStat), в ближайшие пять лет численность детей младшего школьного возраста сократится примерно на 900 тысяч человек.

Эти тенденции уже отражаются на работе вузов. В 2025-м частные университеты смогли заполнить в среднем лишь 75,8 процента учебных мест — это самый низкий показатель за последние пять лет.

В ряде учебных заведений набор не достиг и половины запланированных показателей.

Наиболее уязвимыми оказались частные университеты, до 80 процентов бюджета которых формируется за счет платы за обучение.

Отраслевые аналитики предупреждают, что в течение ближайшего десятилетия часть вузов может быть закрыта, объединена с другими или вынуждена кардинально изменить формат работы.

Подобный феномен «университетов-зомби», утративших основной поток студентов, ранее наблюдался в Японии и Южной Корее.

Помимо демографического спада, на сокращение числа абитуриентов влияют и другие факторы — снижение гарантий трудоустройства после окончания вуза, рост популярности краткосрочных профессиональных программ и онлайн-образования, а также стремление молодежи раньше выходить на рынок труда.

Эксперты сходятся во мнении, что система высшего образования Турции находится на пороге структурных изменений, и именно частным университетам придется адаптироваться к новым условиям в первую очередь.

Власти Турции рассматривают возможность компенсировать сокращение числа местных студентов за счет привлечения иностранных абитуриентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359654/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Контракты в вузах. Служба антимонопольного регулирования дала разъяснения
Турция вошла в тройку крупнейших инвесторов Кыргызстана
Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта
В КР приостановлена работа четырех агентств по трудоустройству в Турции
Турция ввела безвизовый режим для туристов из Китая
Снегопады в Турции. Turkish Airlines отменила более 60 рейсов
Турцию накрыли небывалые снегопады: в провинциях закрывают школы
В авиакатастрофе над Турцией погиб начальник Генштаба армии Ливии
В Турции упал третий за неделю беспилотник
За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
19:14
Кыргызстан и Китай обсудили сотрудничество аналитических центров и историков Кыргызстан и Китай обсудили сотрудничество аналитически...
19:01
Незаконное строительство офисного здания выявили в городе Манасе
18:45
МИД призвал граждан КР в США соблюдать меры безопасности на фоне демонстраций
18:41
Демографическая зима в Турции: вузы сталкиваются с нехваткой абитуриентов
18:24
Ни пройти ни проехать. Бишкекчане жалуются на состояние улицы Тулебердиева