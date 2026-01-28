Демографическая зима в Турции: вузы сталкиваются с нехваткой абитуриентов

Система высшего образования Турции, прежде всего частный сектор, испытывает серьезные проблемы с набором студентов. Эксперты связывают ситуацию с долгосрочными демографическими изменениями в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика Турции».

С 2014 года в Турции фиксируется устойчивое снижение рождаемости, и республика вступает в фазу так называемой демографической зимы. По прогнозам Статистического института (TurkStat), в ближайшие пять лет численность детей младшего школьного возраста сократится примерно на 900 тысяч человек.

Эти тенденции уже отражаются на работе вузов. В 2025-м частные университеты смогли заполнить в среднем лишь 75,8 процента учебных мест — это самый низкий показатель за последние пять лет.

В ряде учебных заведений набор не достиг и половины запланированных показателей.

Наиболее уязвимыми оказались частные университеты, до 80 процентов бюджета которых формируется за счет платы за обучение.

Отраслевые аналитики предупреждают, что в течение ближайшего десятилетия часть вузов может быть закрыта, объединена с другими или вынуждена кардинально изменить формат работы.

Подобный феномен «университетов-зомби», утративших основной поток студентов, ранее наблюдался в Японии и Южной Корее.

Помимо демографического спада, на сокращение числа абитуриентов влияют и другие факторы — снижение гарантий трудоустройства после окончания вуза, рост популярности краткосрочных профессиональных программ и онлайн-образования, а также стремление молодежи раньше выходить на рынок труда.

Эксперты сходятся во мнении, что система высшего образования Турции находится на пороге структурных изменений, и именно частным университетам придется адаптироваться к новым условиям в первую очередь.

Власти Турции рассматривают возможность компенсировать сокращение числа местных студентов за счет привлечения иностранных абитуриентов.