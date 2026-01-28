Незаконное строительство офисного здания выявили в городе Манасе

В городе Манасе выявили факт незаконного строительства офисного здания. При наличии разрешения на возведение объекта облегченного типа построили двухэтажный дом, сообщили в департаменте государственного архитектурно-строительного контроля.
Рейдовые мероприятия на строительных объектах по всей стране проводят по поручению министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
По факту составили акт о полном демонтаже незаконного строительства и выдали письменное предупреждение. Застройщику установлен 20-дневный срок для исполнения предписаний.