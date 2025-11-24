10:40
В городе Ош пресечена попытка незаконного строительства на 19 гектарах

В селе Кызыл-Кыштак Ошской области пресечена попытка начать незаконное строительство на 19 гектарах орошаемых земель. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, неизвестные начали завозить на участок песчано-гравийную смесь и другие строительные материалы, что вызвало недовольство местных жителей.

По поручению мэра Женишбека Токторбаева соответствующие службы выехали на место и предупредили, что строительные работы на участке незаконны.

В муниципалитете уточнили, что по итогам проверки завезенные песок, гравий и стройматериалы вывезли, территорию полностью очистили и привели в первоначальное состояние.
