Куда исчезли школьные земли? В Оше начали расследование незаконных застроек

В Оше выявлены факты незаконного изъятия земель у ряда школ, на месте которых возвели жилые дома и коммерческие объекты. Об этом сообщили в мэрии города.

По их данным, у школы № 8 имени Максима Горького из первоначальных 1 гектара 33 соток 2 тысячи 163 квадратных метра в 2001-2002 годах переданы в частную собственность на основании постановлений муниципалитета. В результате территория учебного заведения оказалась окружена гостиницами, кафе и другими коммерческими объектами. В настоящее время вопрос возврата этих участков в муниципальную собственность рассматривается в суде.

Похожая ситуация сложилась и со школой-гимназией № 6 имени Антона Макаренко. 1 тысяча 818 квадратных метров ее территории ранее также переданы частным лицам. Однако 23 декабря Верховный суд признал соответствующие решения недействительными, что открыло возможность возврата земли.

Кроме того, на территории школы № 57 имени Тажиматова построено около 15 различных объектов. По данному факту также проводятся проверочные и правовые мероприятия.

В мэрии отметили, что в 2026 году работа по выявлению и возврату незаконно отчужденных школьных земель будет усилена.