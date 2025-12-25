09:46
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

Куда исчезли школьные земли? В Оше начали расследование незаконных застроек

В Оше выявлены факты незаконного изъятия земель у ряда школ, на месте которых возвели жилые дома и коммерческие объекты. Об этом сообщили в мэрии города.

По их данным, у школы № 8 имени Максима Горького из первоначальных 1 гектара 33 соток 2 тысячи 163 квадратных метра в 2001-2002 годах переданы в частную собственность на основании постановлений муниципалитета. В результате территория учебного заведения оказалась окружена гостиницами, кафе и другими коммерческими объектами. В настоящее время вопрос возврата этих участков в муниципальную собственность рассматривается в суде.

Похожая ситуация сложилась и со школой-гимназией № 6 имени Антона Макаренко. 1 тысяча 818 квадратных метров ее территории ранее также переданы частным лицам. Однако 23 декабря Верховный суд признал соответствующие решения недействительными, что открыло возможность возврата земли.

Кроме того, на территории школы № 57 имени Тажиматова построено около 15 различных объектов. По данному факту также проводятся проверочные и правовые мероприятия.

В мэрии отметили, что в 2026 году работа по выявлению и возврату незаконно отчужденных школьных земель будет усилена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355951/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту
На территории школы в Оше выявлены незаконные постройки
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли
В городе Ош временно перекроют улицу Мамырова
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои
Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»
За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша
В Оше остановили снос домов у рынка «Тешик-Таш» после поручения президента
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
25 декабря, четверг
09:45
Некорректно высказывалась. В милицию Бишкека доставили блогера и провели беседу Некорректно высказывалась. В милицию Бишкека доставили...
09:41
Нацстатком: Объем теневой экономики в Кыргызстане достиг 308 миллиардов сомов
09:37
В 2025 году вызовов милиции по фактам семейного насилия стало больше
09:34
Куда исчезли школьные земли? В Оше начали расследование незаконных застроек
09:31
Может привести к деменции. Почему безопасной дозы алкоголя не существует