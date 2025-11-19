Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре

Бывший заместитель полномочного представителя президента в Чуйской области Самат Исманов арестован по обвинению в коррупции. Его задержали 14 ноября, после чего суд избрал меру пресечения в виде водворения в СИЗО-1 до 12 января, сообщили источники в МВД.

Фото из интернета. Самат Исманов

Уточняется, что Самат Исманов является фигурантом уголовного дела о незаконном распределении земельных участков в контуре № 172 в селе Кок-Жар. Следствие проверяет обстоятельства принятия решений, которые, по версии правоохранительных органов, привели к незаконному выводу госземель.

Самат Исманов занимал пост замполпреда президента в Чуйской области с ноября 2022 года. На прошлой неделе он подал в отставку.

Напомним, 6 августа несколько человек незаконно перекрыли дорогу на перекрестке улиц Ахунбаева и Достоевского. Этот факт зарегистрировали по статье 279 «Незаконное перекрытие дорог» УК КР. Задержано 5 человек, еще 17 привлечены к ответственности по статье 128 «Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел» КоП КР. Граждане, живующие в селе Кок-Жар, митинговали против сноса их домов.

Позже в мэрии сообщили, что из 1 тысячи 89 проверенных участков в контуре № 172 209 — завершенные жилые дома, 85 — фундаменты, 78 — недостроенные объекты, 704 пустуют. Из 385 построек 149 могут подлежать амнистии, остальные 236 признаны незаконными и подлежат сносу.

Ситуация вызвала социальное напряжение. Жители заявили, что покупали землю и строили дома законно, получали коммунальные услуги и надеялись на узаконивание.

В ходе следствия шесть граждан добровольно вернули государству участки общей площадью 6 гектаров, стоимость которых оценивается в 150 миллионов сомов, передав их на баланс Госагентства по управлению госимуществом.