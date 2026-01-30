В Оше рейды: рестораны и торговые точки на улице Шакирова попали под снос

В Оше продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению незаконных строений вдоль улицы Шакирова. Проверки проводятся по поручению мэра города Женишбека Токторбаева, сообщили в мэрии.

По данным городского Управления архитектуры и градостроительства, специалисты обследовали ряд ресторанов и коммерческих объектов, расположенных вдоль улицы. В ходе рейда были зафиксированы выходы построек за установленные красные линии и самовольные пристройки в сторону дороги. На месте проведены необходимые замеры.

Владельцам объектов выданы официальные предупреждения о необходимости устранить нарушения.

В мэрии отметили, что работа направлена на сохранение архитектурного облика города, обеспечение безопасности пешеходов и беспрепятственное движение транспорта. Рейды по выявлению незаконных строений будут продолжены.