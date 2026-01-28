15:17
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Депутат предлагает выдавать кредиты гражданам до 25 лет с разрешения родителей

Депутат Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаева предложила запретить коммерческим банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты гражданам от 18 до 25 лет без разрешения родителей.

При обсуждении поправок в Закон «Об обмене кредитной информацией» парламентарий отметила, что через приложения банков молодые люди могут получить кредит, не имея постоянного заработка.

«Они не имеют работы, некоторые находятся на иждивении родителей. Они не говорят родителям и берут кредиты. Это же плохо влияет на будущее молодежи, они не знают правил, нет финансовой грамотности», — сказала депутат.

Заместитель председателя Национального банка КР Медет Таиров отметил, что данный вопрос будет обсуждаться с банками.
