Общество

В КР стартовал проект по развитию цифровых навыков среди лиц с инвалидностью

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и реабилитационный центр для лиц с инвалидностью при Минтруда КР совместно с общественным объединением «Мүмкүнчүлүк» реализуют образовательный проект «YouTube-школа» для лиц с инвалидностью.

Участниками проекта являются лица с инвалидностью, которые в настоящее время находятся в реабилитационном центре, получают протезно-ортопедические изделия, проходят восстановительное лечение и социальную адаптацию.

Данный проект направлен на развитие цифровых навыков, медиаграмотности и самореализации лиц с инвалидностью с использованием современных онлайн-платформ. В рамках обучения участники осваивают основы работы с платформой YouTube: создание контента, видеосъемку и монтаж, оформление и ведение каналов, продвижение в социальных сетях, а также развитие личного бренда и коммуникационных навыков.

В первом потоке обучение проходят 16 человек. По итогам обучения участникам будут вручены свидетельства о прохождении курса. До конца проекта планируется обучить 80 лиц с инвалидностью.
