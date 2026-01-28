09:56
Общество

Подготовка к авиаударам? К берегам Ирана прибыла американская авианосная группа

В район Персидского залива, к берегам Ирана, прибыла американская авианосная группа. Пока неизвестно, осуществятся ли угрозы президента США Дональда Трампа нанести новый удар по Ирану в ответ на жестокое подавление протестов, однако нужные для него силы, как полагают военные обозреватели, собраны.

СМИ
Фото СМИ. Авианосец Abraham Lincoln

О прибытии на Ближний Восток ударной группы во главе с авианосцем Abraham Lincoln официально объявило Центральное командование США. Группа больше недели добиралась туда от берегов Юго-Восточной Азии.

Газета New York Times утверждает, что удар по Ирану будет нанесен в течение 48 часов.

В стране с декабря прошли массовые акции протетса. Ранее Дональд Трамп призывал иранских демонстрантов «продолжать протесты» и предостерег Тегеран, что если силы безопасности перейдут к расправам, Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству.

По данным базирующегося в США информационного агентства иранских правозащитников HRANA, в результате жестокого подавления беспорядков погибло 3 тысячи 90 человек.

По последним сведениям, акции протеста зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превышает десятки тысяч.

Противовоздушная оборона Ирана была приведена в состояние повышенной готовности.

Напомним, в стране больше двух недель не было интернета. Власти также отключили мобильную связь.

Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжались с конца декабря 2025 года.
