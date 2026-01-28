В Париже прошел показ коллекции весна—лето 2026 для модного дома Chanel

В Париже прошел показ коллекции весна–лето 2026, созданной дизайнером Матье Блази для модного дома Chanel.

Внутри дворца Гран-Пале гостей встречали необычные яркие декорации — лес с гигантскими грибами разных видов, цветов и размеров, ставшие главной темой коллекции, а также розовые плакучие ивы, под которыми и разворачивалось действие.

Матье Блази спросили, каким он хочет видеть свое наследие в Chanel. Дизайнер выразил надежду, что его эра принесет радость и создаст образы, которые станут новой классикой.

Коллекция получилась по-настоящему весенней и легкой. Но главной темой стали знаменитые твидовые костюмы Chanel, которые дизайнер представил в новом исполнении.

Шоу посетили Николь Кидман, Тильда Суинтон, Дуа Липа, Анна Винтур, Ким Го-ын и другие известные актеры, музыканты и представители мира моды.