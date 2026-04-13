В Бишкеке оштрафовали мужчину за то, что обрывал сирень ради видео в соцсетях

В Бишкеке в период активного цветения сирени и тюльпанов зафиксировали случаи порчи зеленых насаждений — одного из нарушителей, снявшего свои действия на видео, нашли и оштрафовали.

В столице цветут сирень и тюльпаны. Горожане любуются цветами, фотографируются и наслаждаются весенней атмосферой. Но находятся и те, кто предпочитает не просто наблюдать, а срывать растения, не задумываясь о последствиях для городской экосистемы.

Фото муниципальной инспекции мэрии Бишкека

Сотрудники муниципальной инспекции мэрии Бишкека установили личность нарушителя и привлекли его к ответственности.

Один из таких роликов появился в социальных сетях. Мужчина залез на тонкие ветви куста сирени, сломал их, собрал букет и уехал. Потом сам опубликовал видео об этом.

По данным инспекции, срыв сирени, тюльпанов и других цветов, повреждение зеленых насаждений являются административным правонарушением.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 179 Кодекса о правонарушениях и оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов.

В муниципальной инспекции напомнили, что бережное отношение к зеленым зонам — обязанность каждого жителя и гостя столицы. Только совместными усилиями возможно сохранить чистоту и красоту города.