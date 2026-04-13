Общество

В Бишкеке оштрафовали мужчину за то, что обрывал сирень ради видео в соцсетях

В Бишкеке в период активного цветения сирени и тюльпанов зафиксировали случаи порчи зеленых насаждений — одного из нарушителей, снявшего свои действия на видео, нашли и оштрафовали.

В столице цветут сирень и тюльпаны. Горожане любуются цветами, фотографируются и наслаждаются весенней атмосферой. Но находятся и те, кто предпочитает не просто наблюдать, а срывать растения, не задумываясь о последствиях для городской экосистемы.

Фото муниципальной инспекции мэрии Бишкека
Один из таких роликов появился в социальных сетях. Мужчина залез на тонкие ветви куста сирени, сломал их, собрал букет и уехал. Потом сам опубликовал видео об этом.

Сотрудники муниципальной инспекции мэрии Бишкека установили личность нарушителя и привлекли его к ответственности.

По данным инспекции, срыв сирени, тюльпанов и других цветов, повреждение зеленых насаждений являются административным правонарушением.

На опубликованном видео зафиксировано, как гражданин забирается на куст и срывает сирень, нанося ущерб объектам благоустройства города.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 179 Кодекса о правонарушениях и оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов.

В муниципальной инспекции напомнили, что бережное отношение к зеленым зонам — обязанность каждого жителя и гостя столицы. Только совместными усилиями возможно сохранить чистоту и красоту города.
Материалы по теме
Водителя оштрафовали за имитирование автомобиля под служебный транспорт
МВД: Выезд на встречную полосу грозит штрафом в 15 тысяч сомов
За три месяца транспортный контроль принес бюджету почти 70 миллионов сомов
Пытался скрыться. Водитель «Лады» оштрафован на 45 тысяч сомов
Строящийся в Джалал-Абаде нефтеперерабатывающий завод дважды оштрафовали
За пост в Facebook — штраф 20 тысяч сомов: суд в Бишкеке вынес решение
МЧС Кыргызстана получит право штрафовать за невыполнение мер гражданской защиты
В Кыргызстане за утечку персональных данных вводят штрафы до 120 тысяч сомов
Бардак на парковках: в Бишкеке за полдня выписали десятки штрафов
В Кыргызстане 150 частных агентств трудоустраивают граждан в 26 стран
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В&nbsp;Кыргызстане водителей авто с&nbsp;линзами и&nbsp;LED-фарами отправляют за&nbsp;справками В Кыргызстане водителей авто с линзами и LED-фарами отправляют за справками
Бизнес
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
13 апреля, понедельник
12:35
В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых...
12:26
Соцсектор в Кыргызстане: госрасходы высокие, но результаты скромные
12:23
Чингиз Айдарбеков подал заявление в ЦИК о выдаче ему мандата
12:20
Сельхозперепись в Кыргызстане окончена: охвачено около 1,4 миллиона домохозяйств
12:13
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом