Депутат нашел тараканов в «Авроре». Ответ пресс-службы санатория

В социальных сетях депутат Эрулан Кокулов опубликовал видеоматериал, снятый на территории санатория «Аврора». Он указывает на многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм на территории пищеблока и складских помещений.

В пресс-службе санатория отмечают, что в настоящее время там ведется поэтапный ремонт.

«Важно отметить, что с момента основания учреждения капитальный ремонт ранее ни разу не проводился, и текущие работы являются первым масштабным обновлением за весь период функционирования санатория. Ранее выполнены работы по фасадам зданий и ряду инфраструктурных объектов. На данный момент продолжается ремонт в общественных зонах, а с марта этого года в плановом порядке предусмотрено начало капитального ремонта жилых комнат. Все работы ведутся последовательно, без остановки основной деятельности учреждения.

В объектив камеры попали раздевальные и складские помещения именно столовой, которые в настоящий момент временно не используют по прямому назначению и задействованы в процессе ремонтных и демонтажных работ. В указанных зонах размещаются строительные материалы, оборудование и инвентарь. Все работы в данных помещениях выполняют в рамках утвержденного плана.

Отдельный акцент в видео сделан на наличие тараканов. Администрация санатория разъясняет, что данные кадры зафиксированы в складских помещениях столовой во время ремонта, а не в зале приема пищи и не в действующей кухне. В условиях строительных и демонтажных работ в технических зонах возможны временные санитарные отклонения, что не отражает общее санитарное состояние санатория. В данном случае тараканы фактически стали элементом визуального контента, снятого во время ремонтных работ. После их завершения в складских и вспомогательных помещениях будет проведена полная санитарная обработка», — говорится в сообщении.

Также в ролике прозвучала информация о том, что к нардепу якобы обращались отдельные лица.

«По результатам внутренней проверки установлено, что речь идет о бывших сотрудниках, которые ранее уволились по собственному желанию. Их уход связан с выявленными нарушениями внутреннего распорядка, в том числе с фактами неправомерных действий, связанных с продуктами питания. Указанные обстоятельства зафиксированы в установленном порядке», — отмечают в администрации учреждения.

При этом подчеркивается, что доходы санатория ежегодно демонстрируют устойчивый рост. В 2023-м они составили более 140 миллионов сомов, в 2024 году — 170 миллионов, в 2025-м — 239 миллионов.

Положительная динамика стала возможной в том числе благодаря внедрению цифровизации, цифровых систем учета, контроля и управления, а также повышению прозрачности всех процессов. Рост доходов позволяет поэтапно финансировать ремонтные и капитальные работы, модернизацию инфраструктуры и обновление материально-технической базы.

Уточняется, что объекты Aurora Green и Aurora Plus ранее были не достроены. После их передачи на баланс санатория они полностью достроены, обустроены и приведены в надлежащее состояние. В настоящее время коттеджные городки функционируют и соответствуют современным требованиям.

Администрация учреждения подчеркивает, что все работы проводятся планово, поэтапно и находятся на контроле. Санаторий последовательно приводят в современное состояние, а все возникающие вопросы рассматривают в рабочем порядке.

Руководство предоставило видео, где показано, какие ремонтные работы идут и как будет выглядеть «Аврора» в будущем.