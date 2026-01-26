Депутат предлагает внедрить приложение «Бизнес Тундук» для мигрантов

Депутат Жогорку Кенеша Болот Сагынаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи презентовал проект «Бизнес Тундук».

Он отметил, что это демоверсия приложения для мигрантов, вернувшихся на родину и не знающих, куда вложить свои средства.

Фото скриншот видео

«По некоторым данным, в Кыргызстан вернулись около 70 тысяч человек, около 30 тысяч из них имеют собственный капитал, но они не могут начать свой бизнес, потому что из-за долгого отсутствия в стране уже не знают особенностей бизнес среды, требований и механизмов, из-за чего некоторые вынуждены снова уезжать в миграцию. Многие вместо бизнеса вкладываются в недвижимость», — сказал депутат.

Он отметил, что «Бизнес Тундук» — это приложение, в котором есть информация о предприятиях и отраслях по каждой области и каждому району страны. По его словам, через приложение можно увидеть, какие документы нужны для регистрации бизнеса, в какие госорганы необходимо обратиться. При выборе конкретного проекта можно получить полную информацию по нему, подать документы онлайн и даже внести средства. Если у человека нет полной суммы, то через приложение можно отправить запрос на льготное софинансирование со стороны фондов развития.

Заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Замирбек Кожомуратов выразил мнение, что такое приложение было бы полезным не только для мигрантов, но и кыргызстанцев, живущих в регионах. Он предложил доработать проект совместно с Минцифры, Минэкономики и коммерции и Парком высоких технологий.