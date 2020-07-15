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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы принялись лечить COVID-19 хиджамой. Минздрав категорически против

Хиджама не лечит коронавирус и другие болезни. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава со ссылкой на члена-корреспондента Национальной академии наук Кыргызстана профессора, специалиста по сосудистой хирургии Мамбетакуна Намазбекова.

Ученый отмечает, что хиджаму издревле применяли только в случае повышения артериального давления. Для других болезней народный метод не использовался.

«В последнее время кровопускание стали часто без показаний и бесконтрольно применять против всех болезней, хотя это нужно делать исключительно под наблюдением медиков, только если есть показания. Например, при закупоривании почечных артерий и повышении давления хиджама не поможет, потому что в этом случае имеет место гормональное нарушение», — сказал Мамбетакун Намазбеков.

По его словам, заявления самозванных лекарей с помощью хиджамы вылечить от коронавируса и других болезней ошибочное.

«Это не медицинский метод. Сейчас хиджаму делают религиозные деятели, ясновидящие и другие, кто не имеет понятия о медицине. Из работающих в медицине я не видел никого, кто бы пользовался этим методом», — заявил Мамбетакун Намазбеков.

Отметим, в социальных сетях журналист Тынчтык Алтымышев и певец Курал Чокоев распространили видео о возможности применения метода хиджамы против COVID-19. Видео разлетелось по интернету, в комментариях некоторые пользователи написали, что уже записались на прием для процедуры кровопускания.

Врачи и эксперты медицины предупреждают, что хиджама может нанести непоправимый вред здоровью.

Хиджама упоминается в исламе. Однако решение о ней должен принимать исключительно врач. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159514/
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