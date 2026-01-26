10:01
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050

Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении Генерального плана города Бишкека до 2050 года». Документ определяет стратегическое развитие столицы на ближайшие 25 лет и станет базовым инструментом территориального планирования.

Проект генплана разработан с учетом роста населения — от нынешних 1,32 миллиона жителей до прогнозируемых 1,92 миллиона к 2050 году. План охватывает развитие жилой и общественно-деловой застройки, транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, а также меры по улучшению экологической ситуации.

Фото из интернета

Согласно проекту постановления, генплан устанавливает функциональное зонирование, параметры будущей застройки, требования по охране окружающей среды и сохранению культурного наследия. Отмечается, что документ обязателен для госорганов и будет являться основой для всех инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории столицы.

Отдельно прописаны меры по развитию транспортной системы: обходные дороги, модернизация аэропорта «Манас», создание линий скоростного общественного транспорта (городская железная дорога, трамвай, метробус). В экологической части предусмотрено формирование природно-экологического каркаса и благоустройство рек и каналов.

В рамках подготовки документа мэрия Бишкека провела масштабные общественные слушания: в обсуждении участвовал 471 человек, было рассмотрено 564 предложения и замечания граждан. Часть предложений учтена, часть — отклонена по градостроительным причинам.

Проект постановления опубликован на Едином портале общественного обсуждения и будет доработан с учетом поступающих мнений.
