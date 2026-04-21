Как теперь будут выбирать директоров школ. Кабмин утвердил новые правила

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новый порядок конкурсного отбора руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций. Соответствующее постановление принято 17 апреля 2026 года.

Документ вводит единые правила назначения директоров детских садов, школ, учреждений профобразования и дополнительного образования. Основной акцент сделан на прозрачности процедур и внедрении цифровых технологий при отборе кандидатов.

Согласно новым нормам, руководители образовательных организаций будут назначаться по итогам конкурса сроком на пять лет. Тестирование кандидатов станет централизованным и будет проводиться профильным департаментом при Минпросвещения.

Также пересмотрены требования к составу конкурсных комиссий — в них включат представителей госорганов, независимых экспертов и общественности, что должно снизить коррупционные риски.

Одновременно кабмин отменил ряд прежних постановлений, регулирующих отбор директоров школ и детсадов, чтобы унифицировать систему.

В правительстве отмечают, что нововведения направлены на формирование кадрового резерва и повышение качества управления в системе образования.

Постановление вступит в силу через 10 дней.