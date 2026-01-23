14:09
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Южная Корея первой в мире начала регулировать искусственный интеллект

Южная Корея стала первой страной, где вступил в силу комплексный закон о регулировании искусственного интеллекта. Документ обязывает маркировать контент, созданный с помощью ИИ, включая изображения, видео, аудио и дипфейки. Об этом пишет Рейтер. 

Речь идет об основополагающем законе об искусственном интеллекте (AI Basic Act), который начал действовать в январе 2026 года. Он устанавливает требования к прозрачности работы ИИ-сервисов и вводит обязательную маркировку всех материалов, созданных генеративными моделями. Пользователи должны быть прямо уведомлены о том, что перед ними результат работы искусственного интеллекта.

Особые требования предусмотрены для так называемых высокорискованных сфер, включая здравоохранение, транспорт, финансы и безопасность. В этих случаях использование ИИ допускается только при наличии человеческого контроля.

За нарушение правил предусмотрены административные штрафы.

При этом власти заявили о переходном периоде, в течение которого компании смогут адаптироваться к новым требованиям без санкций.

Напомним, закон был принят парламентом Южной Кореи еще в конце 2024 года. Его цель — снизить риски дезинформации и злоупотреблений, связанных с дипфейками и другим ИИ-контентом, а также повысить доверие общества к новым технологиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359014/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Samsung сделала базовые функции ИИ в своих смартфонах бесплатными
Кыргызстан занял 117-ю строчку в мировом рейтинге внедрения ИИ
В Казахстане разработали ИИ для распознавания тюркских языков
Опять непристойные фото. Мать одного из детей Илона Маска подала в суд на xAI
В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки
ИИ научили прогнозировать вероятность развития более 100 заболеваний
Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае
В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговые проверки в 2026 году
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента
Китай ужесточил регулирование искусственного интеллекта — угроза контролю власти
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: ГД&nbsp;ООН&nbsp;&mdash; площадка для ответственного бизнеса «Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
23 января, пятница
14:00
Европу берут «на испуг»: чем обернулась политика Трампа для Старого Света Европу берут «на испуг»: чем обернулась политика Трампа...
13:53
Депутат ЖК предлагает вернуть звание «Народный учитель»
13:48
TikTok и Дональд Трамп объявили о завершении сделки
13:43
Энергетикам передали новую спецтехнику на 145,8 миллиона сомов
13:41
Аудит Минфина. Выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств