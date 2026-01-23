Южная Корея первой в мире начала регулировать искусственный интеллект

Южная Корея стала первой страной, где вступил в силу комплексный закон о регулировании искусственного интеллекта. Документ обязывает маркировать контент, созданный с помощью ИИ, включая изображения, видео, аудио и дипфейки. Об этом пишет Рейтер.

Речь идет об основополагающем законе об искусственном интеллекте (AI Basic Act), который начал действовать в январе 2026 года. Он устанавливает требования к прозрачности работы ИИ-сервисов и вводит обязательную маркировку всех материалов, созданных генеративными моделями. Пользователи должны быть прямо уведомлены о том, что перед ними результат работы искусственного интеллекта.

Особые требования предусмотрены для так называемых высокорискованных сфер, включая здравоохранение, транспорт, финансы и безопасность. В этих случаях использование ИИ допускается только при наличии человеческого контроля.

За нарушение правил предусмотрены административные штрафы.

При этом власти заявили о переходном периоде, в течение которого компании смогут адаптироваться к новым требованиям без санкций.

Напомним, закон был принят парламентом Южной Кореи еще в конце 2024 года. Его цель — снизить риски дезинформации и злоупотреблений, связанных с дипфейками и другим ИИ-контентом, а также повысить доверие общества к новым технологиям.