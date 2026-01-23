09:27
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Снег, туман, гололед. ГУВД Чуйской области призывает водителей к осторожности

На автодороге Бишкек — Ош в районе перевала Тоо-Ашуу фиксируются интенсивный снегопад, туман и гололед, на объездных трассах Иссык-Атинского и Кеминского районов, а также в горной местности отмечается образование гололеда и осложнение движения автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ведомстве напомнили о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, отправляясь в путь.

Водителям также рекомендуют:

  • соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами;
  • избегать резких маневров, внезапных торможений и необоснованных обгонов;
  • перед выездом проверять техническое состояние автомобиля, особенно тормозную систему, световые приборы и стеклоочистители;
  • по возможности воздержаться от дальних поездок и выездов в горные районы до стабилизации погодных условий.

В ГУВД региона также обратились к пешеходам с просьбой быть предельно внимательными при переходе проезжей части, соблюдать ПДД и использовать светоотражающие элементы в темное время суток или при плохой видимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358937/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенник выманил у предпринимателя табун и 2 миллиона тенге — его поймали
Пьяная ссора в Таш-Добо привела к смерти: один подозреваемый уже задержан
В Чуйской области задержаны подозреваемые в краже невесты
ГУВД Чуйской области не подтвердило факты подкупа на выборах по округу № 17
Государству возвращен земельный участок стоимостью более 40 миллионов сомов
В Чуйской области задержан подозреваемый в скотокрадстве
Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины
В Иссык-Атинском районе задержан подозреваемый в сбыте гашиша
В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии краж скота
В Чуйской области при строительстве спортплощадки украли 5 миллионов сомов
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
23 января, пятница
09:23
Рубль вновь заметно подорожал к сому, евро подешевел. Курс валют на 23 января Рубль вновь заметно подорожал к сому, евро подешевел. К...
09:11
США хотят сменить власть на Кубе до конца года — СМИ
09:07
Президент поручил проверить деятельность стройкомпании «Доолот Курулуш»
09:04
Ситуация вокруг Украины. Чем завершилась встреча Путина с делегацией США
08:53
Сбор до 578 миллиардов сомов в виде налогов прогнозирует Минфин в текущем году
22 января, четверг
23:36
Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая
23:14
Бишкекчанин просит установить пешеходный переход на улице Абая