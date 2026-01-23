Снег, туман, гололед. ГУВД Чуйской области призывает водителей к осторожности

На автодороге Бишкек — Ош в районе перевала Тоо-Ашуу фиксируются интенсивный снегопад, туман и гололед, на объездных трассах Иссык-Атинского и Кеминского районов, а также в горной местности отмечается образование гололеда и осложнение движения автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ведомстве напомнили о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, отправляясь в путь.

Водителям также рекомендуют:

соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами;

избегать резких маневров, внезапных торможений и необоснованных обгонов;

перед выездом проверять техническое состояние автомобиля, особенно тормозную систему, световые приборы и стеклоочистители;

по возможности воздержаться от дальних поездок и выездов в горные районы до стабилизации погодных условий.

В ГУВД региона также обратились к пешеходам с просьбой быть предельно внимательными при переходе проезжей части, соблюдать ПДД и использовать светоотражающие элементы в темное время суток или при плохой видимости.